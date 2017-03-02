Aydın Denktaş'tan iyi haber geldi

Mide- bağırsak kanaması nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, dün halsizlik ve mide- bağırsak kanaması nedeniyle acil servise başvuran Denktaş’ın ilk tetkiklerde düşük olduğu tespit edilen kan değerleri yükseldi.

Normalde 12’nin altına düşmemesi gereken hemoglobin değerleri 5,1’e kadar düşen Aydın Denktaş’a dünden beri yaklaşık 3 ünite plazma ve 6 ünite kan verildiğini anlatan Dizdarlı, “Dün akşam itibariyle kan değerleri 8’e kadar yükselmişti. Ancak hemoglobin değerleri sabah tekrar 6’ya düşünce, kan takviyesi devam etti. Bugün yapılan son tetkiklerde kan değeri 9,3 bulundu” ifadelerini kullandı.

Aydın Denktaş’ın 8/4 olan tansiyonunun 12/8’e yükseldiğini, kanamalı ishalin durduğunu, şuuru yerinde olan Denktaş’ın ateşi bulunmadığını belirten Dizdarlı, bunların olumlu gelişmeler olduğunu kaydetti.

Öte yandan ikinci bir kanama riskinin devam ettiğini ve yoğun bakımdaki her hasta gibi Aydın Denktaş’ın da hayati tehlikesinin sürdüğünü vurgulayan Dizdarlı, Denktaş’ın 48 saat daha yoğun bakımda kalacağını, bu sürede her şey normal seyrinde devam ederse yoğun bakımdan servise alınacağını dile getirdi.

Başhekim Dizdarlı, şu anda anestezi alması riskli olduğu için mecbur kalınmaması halinde kanamanın nedenini araştırmak için ileri tetkike gidilmeyeceğini, bunun için Denktaş’ın yoğun bakımdan çıkmasının bekleneceğini de kaydetti.