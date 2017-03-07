Ayhatun Ateşin İstanbul’da “III. Milli Kültür Şurası”na katıldı

Sanatçı Ayhatun Ateşin, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen “III. Milli Kültür Şurası”na katıldı.

Sanatçı Ateşin, şurada Yurtdışı Türkler ve Kültür Komisyonu komitesinin çalışmalarına da katıldı.

Ateşin’in verdiği bilgiye göre, millî kültürü korumak ve geliştirmeyi hedefleyen şura kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın başkanlığında iki oturum gerçekleştirildi.

17 komisyonun çalışmaları sonucu ortaya konan şura sonuç bildirgesinin, Türkiye’nin kültür sanat politikalarının belirlenmesinde önemli bir siyaset belgesi oluşturması bekleniyor.

Ayhatun Ateşin şurada katıldığı Yurtdışı Türkler ve Kültür Komisyon çalışmalarında, Kıbrıs Akdeniz kültürüne değindi. Ateşin, Kıbrıs’ın birçok uygarlıklara ev sahipliği yaptığını ve barındırdığı kültür mirasın, Osmanlı topraklarına katılmasıyla ve yüzyıllardır biriken kültürüyle yeni bir tat, yeni bir hayat ve yaşam dolu bir yer olduğuna işaret etti.

Ateşin, KKTC’nin diğer yurtdışı ülkelerinden ayrı ele alınarak bir kültür sanat politikası oluşturulmasının gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Ayhatun Ateşin, eski adıyla “Alashia” diye bilinen Kıbrıs’ın, dünün bugüne uzanan tarihsel çizgisinde dönüm noktası oluşturan kültürlerin izlerini kendi birikimleriyle harmanlayıp yarına yön verecek çalışmalar üretilmesi gerektiğine de işaret etti.