Ayios Pantelemion’da son rötuşlar yapılıyor

Duygu Alan

Çamlıbel bölgesindeki ilk “Ortodoks Kilisesi” olan Ayios Pantelemion Kilisesi ve Manastırı’nda onarım ve restorasyon çalışmaları süratle devam ediyor.

Kilisenin restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı, restorasyonun birkaç aya kadar tamamlanarak Ayios Pantelemion Kilisesi ve Manastırı’nın görkemli bir açılış töreni ile yeniden hizmete açılması hedefleniyor.

Çöp alanı gibi kullanıldı

Ayios Pantelemion Kilisesi ve Manastırı uzun yıllar çöp toplama alanı olarak kullanıldı, kilisenin avlusunda biriktirilen çöp yığınları, kilisenin çok daha kötü görünmesine sebep olurken bölge halkının tepkisine neden olan görüntü kirliliği, kiliseyi ziyaret eden turistler tarafından da hoş karşılanmıyordu. Kilisenin o durumu ve bölge halkının tepkisi birçok kez basın yayın kuruluşları tarafından haber yapılmış, bölge halkının bu husustaki isyanı yetkililere duyurulmuştu.

Önceki girişimler sonuçsuz kalmıştı

Ayios Pantelemion Kilisesi ve Manastırı, 1974 sonrası uzun süre askeri amaçlarla kullanıldıktan sonra Vakıflar İdaresi’ne devredildi. Bölge halkının çağrısı üzerine, kilise ve manastırın tadilatı için KKTC yetkilileri birçok kez atılımda bulundu ancak çalışmalar o dönemlerde bir türlü başlatılmadı.

Ayios Pantelemion Kilisesi’ne ait manastırın yıkımdan kurtarılması için Mehmet Ali Talat’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde de Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafınca bazı girişimler başlatılmıştı.

Ancak, KKTC makamlarınca izin verilmiş olmasına rağmen, Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki anlaşmazlıklar nedeniyle, yine fiili olarak bir adım atılamamıştı.

Ayios Pantelemion Kilisesi ve Manastırı

Çamlıbel bölgesindeki Ayios Pantelemion Kilisesi ve Manastırı, edinilen bilgiye göre, Osmanlıların adaya geldiği 1571 yılından sonra Çamlıbel’de inşa edildi.

Tarihi kaynaklara göre, Çamlıbel, daha önce tamamen Katoliklerin kontrolündeydi. Maronit Katolikler yıllarca Çamlıbel’de Ortodoks Kilisesi yaptırtmadı.

Ancak, 1571 yılından sonra adaya gelen bir Osmanlı paşası, Ayios Pantelemion Kilisesi ve Manastırı’nın inşa edildiği arsayı, Ortodoks nüfusa bağışladı. Bir süre sonra da arsanın üzerine Ayios Pantelemion Kilisesi ve Manastırı inşa edildi.