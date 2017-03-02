Aynı eve ikinci kez girmek istediğinde yakalandı

Nadire Bahadi

Lefkoşa’da Aralık ayında S.E.G.’ye ait eve girerek 5 bin 500 Amerikan Doları çalıp Ocak ayında ikinci kez yine aynı eve girmek isterken ev sahibi tarafından fark edilmesi üzerine polis tarafından yakalanan Suriyeli Omar Chaddad dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Ülkeye okumak için gelen ancak babasının maddi desteğini çekmesi nedeni ile parasız kaldığı gerekçesi ile hırsızlık yapan 18 yaşındaki Chaddad suçlu bulunduğu “ ev açma” ve “ikametgahtan sirkat” davalarından 12 ay hapse mahkum edildi.

Sanık Chaddad aleyhindeki kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Yargıcı Meltem Dündar, bu tür suçların ülkede yaygın hale geldiğini vurgulayarak, bireylerin kendilerini en güvenli hissettiği evlerinin konut dokunulmazlığı ihlaline uğrayarak paralarının çalınmasının mahkemeler tarafından hoş görülmediğinin altını çizdi.

Dündar: Bu tür suçları hafife almak uygun bir yaklaşım değil

Kararında sanık Omar Chaddad’ın kendi kabul beyanı ve mahkemeye sunulan kanıtlar ışığında suçlu bulunduğuna değinen Yargıç Meltem Dündar, konut dokunulmazlığı ihlalinin sadece ev sahiplerine değil, topluma zarar verdiğini, toplumda huzursuzluk yarattığını kaydetti. Yasa koyucunun “ev açma” suçu için 7 yıl, “ikametgahtan sirkat” suçu için 5 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirten Dündar, ceza takdirinde suçun ciddiyetin yanında yaygınlaşmasının da etken bir unsur olduğunu belirtti. Dündar, bu tür suçları hafife almanın uygun bir yaklaşım olmayacağı gibi kamu menfaatinin korunması gereği caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi gerektiğini ifade etti. Yaşanan olayda sanığın tasarrufunda tespit edilen bir miktar olmadığı gibi S.E.G’nin de 5 bin 500 Dolar zararının tazmin edilmediğini belirten Dündar, ceza takdirinde sanığın kişisel durumunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“Suç tarihinde çocuktu”

Sanık Omar Chaddad’ın suçu işlediği tarihte 17 yaşında yani çocuk yaşta olduğunu belirtirken, mahkemeye sunulan sosyal tahkikat raporunda ise sanığın ailesinin Suriye’deki iç savaştan etkilenip göç ettiğini kaydetti. Annesi ve babası ayrı olan sanığın okumak için ülkeye geldiğini ve bu süre içinde babasının maddi destek ve katkısını kestiğinin raporda açıkça görüldüğünü belirten Yargıç Dündar, sanığın tutuklanmasından kısa bir süre sonra annesinin vefat ettiğini, sanığın annesinin cenazesine katılamayışını, yaşının küçük ve sabıkasız oluşunu, ayrıca ilk anda suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyuşunu sanık lehine değerlendirdiklerini belirterek Chaddad’ın 12 ay hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Aynı eve ikinci kez girmek istediğinde yakalandı

İddia Makamı’nın mahkemeye aktardığı olgulara göre sanık Ocak ayında S.E.G.’nin evine ikinci kez girmek isterken ev sahibinin sanığı görüp çığlık atmasının ardından polisi arayıp Chaddad’ın yakalanmasını sağladı. Polis sorgusunda aynı eve Aralık ayında da girdiğini itiraf eden sanık evden 5 bin 500 Dolar çalıp bu para ile kendine bir cep telefonu aldığını kalanı ise restoran ve barlarda harcadığını anlattı. Sanık avukatı ise Omar Chaddad’ın karnının aç olması nedeni ile böyle bir suça karıştığını savundu.