Aynı tarife

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Real Madrid ve Bayern Münih çeyrek finale çıktı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede İtalya'nın Napoli takımı, İspanya ekibi Real Madrid'i San Paolo Stadı'nda ağırladı.

İlk maçta deplasmanda Real Madrid'e 3-1 yenilen Napoli, rövanşa üst üste ataklarla başladı. 24. dakikada Real Madrid ceza sahası önünde, Marek Hamsik'in ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Dries Mertens, yerden düzgün bir vuruşla Napoli'yi 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra daha fazla hücuma çıkan Real Madrid'de 29. dakikada topla buluşan Cristiano Ronaldo'nun sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü. 37. dakikada gelişen Napoli atağında, Real Madrid defansından seken top ceza sahasında Mertens'in önüne düştü. Belçi̇kalı futbolcunun topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak bu kez Real Madrid kale di̇reğinden döndü. Çakır'ın düdüğünün ardından Napoli, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda Real Madrid, kritik maçlarda attığı gollerle öne çıkan savunma oyuncusu Sergio Ramos ile 51. dakikada eşitliği (1-1) sağladı. 57. dakikada Napoli'de Mertens'in kendi kalesine attığı gol, Real Madrid'i maçta 2-1 öne geçirdi.

Oyunun kontrolünü ele alan Real Madrid, 90+1'inci dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Ronaldo'nun ceza sahasından sert şutunda top, Napoli kalecisi Pepe Reina'dan dönerken Alvaro Morata'nın önünde kaldı. İspanyol oyuncu, topu boş ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca mücadele ilk maçtaki gibi Real Madrid'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.

Bayern Münih'ten Arsenal'e 5 gol

Gecenin diğer karşılaşmasında İngiltere ekibi Arsenal, ilk maçta 5-1 yenildiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Londra'da Emirates Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Arsenal, aradığı golü 20. dakikada Theo Walcott ile buldu. Kısa paslaşmaların ardından sağ kanatta topla buluşan Walcott, Bayern Müni̇h defansını çalımlayarak sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Manuel Neuer'i avladı ve Arsenal'i̇ 1-0 öne geçi̇rdi̇. Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Arsenal ceza sahasında çalımlarla ilerlerken İngiltere temsilcisinin kaptanı Laurent Koscielny tarafından faulle durduruldu ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sırasında sarı kart gören Koscielny, karara itiraz edince ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lewandowski, 55'inci dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

Golden sonra rahatlayan Bayern Münih, rakibinin 10 kişi kalmasından da faydalanarak üst üste goller buldu. Bavyera temsilcisi, 68'inci dakikada Arjen Robben, 78'de Douglas Costa, 80 ve 85'te Arturo Vidal ile ağları havalandırarak karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Wenger'e istifa çağrısı

Bu arada, karşılaşma öncesi yaklaşık 200 Arsenalli taraftar, stat çevresinde protesto yürüyüşü düzenleyerek Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'i tezahüratlarıyla istifaya çağırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün, Borussia Dortmund ile Benfica ve Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki son 16 turu rövanş maçları oynanacak.

Kaynak: AA