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Ayrılmak isteyen eşini karnından bıçakladı

Ayrılmak isteyen eşini karnından bıçakladı

Filipin uyruklu genç kadın ayrılmak isteyen eşini karnından bıçakladı

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Suna Erden

Filipin uyruklu genç kadın ayrılmak isteyen eşini karnından bıçakladı 

Girne’ye bağlı Akdeniz köyünde Filipin uyruklu karı koca arasında yaşanan kavga polise taşındı. 29 yaşındaki Glühinaz Masharqa, boşanmak isteyen eşi Mejdi Masharqa’yı karnından bıçakladı. Olayın ardından zanlı gözaltına alınırken, hastaneye giden Mejdi Masharqa tedavisinin ardından gözetim altına alındı. Hakkında yaralama suçundan soruşturma yapılan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

BİRİ POLİSLİK BİRİ HASTANELİK OLDU 

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, önceki gün saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda eşi Mejdi Masharqa ile tartışan zanlının 10 santim uzunluğundaki bıçak ile eşini yaraladığını ve karnında 2 santim kesik oluşmasına neden olduğunu söyledi. Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mejdi Masharqa’nın tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC’de çalışma izni ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Zanlının tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme, davası görülünceye kadar haftada bir polise giderek imza atmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. 

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