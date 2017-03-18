Az daha midesi delinecekti

Suna Erden

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gizlice uyuşturucu getirmeye çalışan zanlı Bülent Kördöl’ün uyguladığı yöntem neredeyse hayatına mal oluyordu. Kördöl, 4 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu maddeyi beş kat naylona sarıp yuttuktan sonra midesinde ülkeye sokmaya çalıştı.

Ancak Ercan Havaalanı’na inen zanlı aniden fenalaştı ve uyuşturucu yuttuğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Kördöl hastaneye kaldırılarak müdahale yapılırken olay polise bildirildi. Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alındı.

YUTTUĞU PAKETİ KUSTU

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 16 Mart tarihinde saat 14.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığını, polis yakalanmamak için 4 gram eroin türü uyuşturucu maddeyi yuttuğunu ve bu yüzden rahatsızlandığını söyledi.

Zanlının rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve orada uyuşturucu madde olan paketi kustuğunu belirten polis, durumun polise bildirilmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve uyuşturucu madde paketinin tespit edilerek emare yapıldığını söyledi. Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme istenen süreyi onayladı.