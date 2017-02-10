Azerbaycan ordusu, Ermeni askerleri aracını vurdu
Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait bir personel taşıyıcıyı imha etti.
A+A-
Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait bir personel taşıyıcıyı imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam cephe hattının Ağdere-Terter bölgesinde Ermeni askerlerini taşıyan bir aracın vurularak imha edildiği bildirildi.
Açıklamada, vurulan araçta bulunan bazı askerlerin öldüğü, fakat Erivan yönetiminin can kayıplarını kamuoyundan sakladığı belirtildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalar 7 Şubat'ta artmış, Ermenistan ordusunun top atışlarıyla yaptığı ateşkes ihlalinin ardından Azerbaycan ordusunu aynı şekilde karşılık vermişti.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.