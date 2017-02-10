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Azerbaycan ordusu, Ermeni askerleri aracını vurdu

Azerbaycan ordusu, Ermeni askerleri aracını vurdu

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait bir personel taşıyıcıyı imha etti.

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Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait bir personel taşıyıcıyı imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam cephe hattının Ağdere-Terter bölgesinde Ermeni askerlerini taşıyan bir aracın vurularak imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, vurulan araçta bulunan bazı askerlerin öldüğü, fakat Erivan yönetiminin can kayıplarını kamuoyundan sakladığı belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalar 7 Şubat'ta artmış, Ermenistan ordusunun top atışlarıyla yaptığı ateşkes ihlalinin ardından Azerbaycan ordusunu aynı şekilde karşılık vermişti.

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