Azerbaycan'dan Ermenistan'a şok
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdüğü bildirildi.
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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipli insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bakanlık düşürülen insansız hava aracının fotoğraflarını yayımladı.
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