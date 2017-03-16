Babaliki emekliliğin tadını çıkarıyor

Mağusa Plus

Gazimağusa Suriçi bölgesinin tanınmış simalarından, bir zamanlar Babaliki isminde Zücc aciye (çocuk araç gereçleri) dükkanı işleten ancak bazı sağlık sorunları nedeni ile 17 yıl önce dükkanını kapatarak emekliye ayrılan Ali Babaliki, Mağusa Plus’a yaşam öyküsünü anlattı.

Dünyaya 1950 yılında Kaleburnu köyünde geldiğini ve 1963 olayları sonrası Mağusa’ya taşındığını Namık Kemal Lisesi’nde Ticari Bilmler bölümünü bitirdikten sonra askerlik görevini icra ettiğini ve Türkiye’ye giderek İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra adaya dönerek suriçinde bulunan züccaciye (çocuk araç gereçleri) dükkanını açtığını söyledi. Memuriyet istemediği ve özellikle ticarete atılmak istediği için dükkan açtığını söyleyen Babaliki, 1974 yılında açtığı dükkanını 2000 yılına kadar işlettiğini aktardı.

"KUMAŞ MAĞAZASI DA AÇTIM"

Züccaciye dükkanı yanı sıra kumaş mağazası da açtığını, rahatsızlık geçirmesinin ardından emekli olduğunu ve dükkanları kapadığını söyledi. Dükkanda Babaliki levhasının halen daha durduğunu, 2 oğlunun banka da çalıştığı gerekçesi ile işi devralmadığını söyledi.

"1995 YILINA KADAR SURİÇİ HAREKETLİYDİ"

Suriçinin durumunuın 1974 yılından sonra çok iyi olduğunu ancak 1995 yılından sonra yavaş yavaş kötüye gitmeye başladığını belirtti. Bunu da yerli halkın suriçi bölgesinden uzaklaşmasına ve dışarıya açılmasına bağladı.

"GENÇLERE BU İŞİ TAVSİYE ETMİYORUM"

Büyük mağazaların her geçen gün arttığını ve küçük esnafı bitirdiğini anlatan Babaliki, bu nedenle gençlere bu işi tavsiye edemeyeceğini ifade etti. Günlerini genelde evinde geçirdiğini, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi olması nedeni ile de zaman zaman toplantılara katıldığını belirten Babaliki, Mağusa ile ilgili bilinmeyen bazı olayları da Mağusa Plus’a aktardı. Mağusa’da 1734 yılında bir deprem olduğunu ve bayram namazı sırasında gerçekleşen depremde cami tavanının çöktüğünü, 200 kişinin de hayatını kaybettiğini, tavanın daha sonra tamir edildiğini söyledi.

"DEDEM ALİ EFENDİ HÜSEYİN BABALİKİ"

Dedesinin de bilinen eski Kıbrıs Türkleri’nden olduğunu belirten Babaliki, ismi Ali Efendi Hüseyin Babaliki olan dedesinin 1.Dünya Savaşı sırasında Mağusa’da esir tutulan Türk askerlerine yardım ettiği gerekçesi ile İngiliz askerleri tarafından hapsedildiğini de sözlerine ekledi.