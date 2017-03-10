Babayev 1 gün tutuklu kalacak

Devrim Demir

Girne-Güzelyurt anayolunda önceki gün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 48 yaşındaki Kamil Göktepe’nin ölümünden sorumlu tutulan 32 yaşındaki Jeyhun Babayev, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını dikkate alarak Babayev’in 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Göktepe hastanede yaşamını yitirdi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Adil Ertepınar verdiği ifadede, kazanın önceki gün saat 15.00 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolunda meydana geldiğini anlattı.

Polis çavuşu Adil Ertepınar, zanlı Jeyhun Babyev’in yönetimindeki GK 431 plakalı Daf marka kamyon ile dikkatsizce seyrettiği esnada yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kamil Göktepe yönetimindeki NT 461 plakalı kamyonun önünü tıkadığını söyledi.

Ertepınar, çarpışma sonucu NT 461 plakalı kamyon sürücüsü Kamil Göktepe’nin ağır yaralandığını ve olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını yapılan tüm müdahalelere rağmen 16.20 sıralarında yaşamını kaybettiğini kaydetti.

Babayev bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Ertepınar, kaza sonucu NT 461 plakalı kamyonda 10 bin TL, GK 431 plakalı kamyonda ise 8 bin TL hasar meydana geldiğini kaydetti.

Polis çavuşu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmadığını belirterek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.