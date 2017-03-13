Baby Brown 5 Mile Club’ı sallamaya hazırlanıyor

Ülkemiz eğlence sektörünün 1 numaralı ismi 5 Mile Club yine muhteşem bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

Kendine özgü tarzı ile dünyada fark yaratan Alman Rap sanatçısı Baby Brown 17 Mart Cuma gecesi 5 mile Club’ı sallayacak. Oriental Poison, Brand New, Twerk God gibi müzik dünyasına damga vuran şarkılarını seslendirecek olan Baby Brown unutulmaz bir gece yaşatacak. Gecede Baby Brown’a Tecer Haslıel ve Emrah Polat çalacakları setler ile eşlik edecek. Bu muhteşem gecede Aphroditte Dansçıları seksi gösterileri ile eğlence severleri büyüleyecek.