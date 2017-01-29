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Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi

Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi

Baf’ın, 2017 Avrupa Kültür Başkenti olmasına ilişkin açılış etkinliğinin dün gerçekleştirildiği belirtildi.

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Baf’ın, 2017 Avrupa Kültür Başkenti olmasına ilişkin açılış etkinliğinin dün gerçekleştirildiği belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf’ın, 2017 Avrupa Kültür Başkenti olmasına ilişkin etkinliğin, yenilenen şehir merkezi meydanında, soğuğa rağmen, yüzlerce kişinin katılımıyla, dün gerçekleştirildiğini yazdılar.

Habere göre etkinlikte, Baf 2017 Örgütü Başkanı Hristos Patsalidis, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ve Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Hristos Stilyanidis birer konuşma yaptı.

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