Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti oluyor
Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti oluyor.
A+A-
Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti oluyor.
Baf’ın Avrupa Kültür Başkenti oluşuna ilişkin açılış töreni, 28 Ocak’ta zengin bir programla başlayacağı haber verildi.
Açılış törenine yüzlerce kurum-kuruluş, sivil toplum örgütü, gönüllü vatandaşlar ve öğrencilerin katılacağını yazan Haravgi, açılış törenine Kıbrıslı Türk müzisyenlerin de katılacağını ekledi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.