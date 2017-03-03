Baf direnişi ve direnişte şehit düşenler anılacak

9 Mart Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler törenle anılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Mart Baf Direnişi ve şehitler için yapılacak tören, 9 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı’nda yer alacak.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

Konuşmaları Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen ile Güzelyurt Kaymakamlığı adına Barış İlkokulu Öğretmeni Övsün Akkur yapacak.

Tören, konuşmalarla tamamlanacak.

Direnişte şehit düşenlerin ruhu için ayrıca öğle namazından önce Baf Türk Birliği yönetim kurulu tarafından Fatih Camii’nde mevlit okutulacak.