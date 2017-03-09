Baf direnişi ve direnişte şehit düşenler anıldı

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler Güzelyurt’ta düzenlenen törenle anıldı.

Baf-Limasol İlçeleri Şehit ve Hadise Kurbanları Anıtı’nda saat 10.00’da düzenlenen törene bölge halkı yanında, bazı milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49. Alay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 2. Alay Komutanı YarbayAygün Osmanlı, diğer kurum, kuruluş, dernek ve okul temsilcileri katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Barış İlkokulu öğrencileri Aygün Aydıngün ve Alçın Volkan şiir okudu. Törende Kaymakamlık adına Barış İlkokulu Müdür Muavini Övsün Akkor konuşma yaptı.

DÖKMEN

Cenk Dökmen, törende yaptığı konuşmada, Baf Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

“Şehitlerden bize kalan en önemli miras vatan sevgisidir” diyen Dökmen, mücadele tarihinden bahsetti.

Tarihsel gerçekleri öğrenmenin önemine değinen Dökmen, bunun barışı sağlamak adına da gerekli olduğunu anlattı.

AKKOR

Barış İlkokulu Müdür Muavini Övsün Akkor da Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve egemenliği adına canı pahasına savaşanlara minnet belirtti.

“Baf Direnişini unutmayacağız unutturmayacağız” diyen Akkor, mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının pek çok sıkıntı yaşadığını anlattı.

“Kıbrıs Türkünün yok olduğunu görme özlemi çekenler hala vardır” diyen Akkor, tarihten ders almak gerektiğini söyledi.