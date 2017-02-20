Baf direnişi ve şehitleri ile 18 Mart şehitleri Güzelyurt’ta törenlerle anılacak

Baf direnişi ve direnişte şehit düşenler ile 18 Mart şehitleri, Güzelyurt’ta düzenlenecek törenlerle anılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Baf direnişi ve şehitleri için, 9 Mart’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Saat 10.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

18 Mart şehitleri için düzenlenecek tören ise 18 Mart’ta saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Törende, protokol sırasına göre Anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ev saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler ile sona erecek.