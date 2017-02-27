Bafra'da feci kaza!
Bafra - Çayırova anayolunda Bafra istikametine giden motosikletli ile salon araç çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bir kişi ağır şekilde yaralandı.
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Bafra - Çayırova anayolunda saat 10:30 sıralarında Bafra istikametine doğru giden Onur Girti yönetimindeki 34 VT 2985 plakalı motosiklet, yolun sağına geçerek karşı yönden gelen Ayşe Riyli yönetimindeki BS 585 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet alev aldı.
BS 585 plakalı aracın şürücüsü Ayşe Riyli hafif yaralanırken, 34 VT 2985 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Adem Yeran ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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