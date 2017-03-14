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Bafra’da lojmandan 12 bin TL çaldı

Bafra’da lojmandan 12 bin TL çaldı

Bafra’da dün gerçekleşen hırsızlık olayında Muhammad Dilawar, Muhammad İrfan ve Muhammad Imran’ın kaldığı lojmanın kapısına zarar vererek içeri giren H.A.T.(E-33), kilitli dolaptan 12 bin TL çaldı.

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Bafra’da dün gerçekleşen hırsızlık olayında Muhammad Dilawar, Muhammad İrfan ve Muhammad Imran’ın kaldığı lojmanın kapısına zarar vererek içeri giren H.A.T.(E-33), kilitli dolaptan 12 bin TL çaldı.

Polis Basın Bülteni’nde, zanlının tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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