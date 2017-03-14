Bafra’da lojmandan 12 bin TL çaldı
Bafra’da dün gerçekleşen hırsızlık olayında Muhammad Dilawar, Muhammad İrfan ve Muhammad Imran’ın kaldığı lojmanın kapısına zarar vererek içeri giren H.A.T.(E-33), kilitli dolaptan 12 bin TL çaldı.
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Bafra’da dün gerçekleşen hırsızlık olayında Muhammad Dilawar, Muhammad İrfan ve Muhammad Imran’ın kaldığı lojmanın kapısına zarar vererek içeri giren H.A.T.(E-33), kilitli dolaptan 12 bin TL çaldı.
Polis Basın Bülteni’nde, zanlının tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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