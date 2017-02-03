Baf'ta papazın karısını dövmesi bir köyü ayağa kaldırdı

Rum tarafında son dönemde cereyan bir papazın karısını dövmesi, ateş açma, bıçak zoruyla gasp, hırsızlık olayları dışında Rum Polis Teşkilatı içerisindeki uygunsuz davranışlar da basına yansıdı.

Alithia gazetesi, Baf’ın bir köyünde köy papazının karısına şiddet uyguladığını, durumun polise ve Sosyal Yardım Dairesi’ne intikal ettiğini yazdı. Gazete, geçen hafta cereyan eden olayda şiddet mağduru kadının şikayetini geri çektiğini ancak köy sakinleri tarafından da bilindiğini kaydetti..

Papazın şiddet eğiliminin rutin olduğu, karısını daha önce de dövdüğü, bu nedenle Baf Metropolitliğinin devrede olduğu belirtilen haberde, çiftin iki de küçük çocuğu olduğu, Sosyal Yardım Dairesi’nin müdahalesi ile çocukların nenelerinin geçici himayesine verildiği kaydedildi.

Gazete Limasol’da yaşları 21 ile 29 arasında değişen üç kişinin önceki gece iki eve ateş açtığını, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu evlerden birinin ön kapı camı ve evin içinin, diğer evin ise pencere ve camlarının zarar gördüğünü yazdı.

Gazete Rum Radyo Televizyon Kurumu’nda (RİK) bir süredir çalışanların cüzdanlarından para çalındığını, benzer olayların geçmişte de yaşandığı ve şikayet üzerine artık polisin soruşturma başlattığını haber verdi.

Fileleftheros ise kimliği belirlenemeyen bir kişinin dün sabah 03.00 sularında Limasol’da bir büfeye girerek kelebek tipi bıçak zoru ile kasadan bin 45 Euro gasp ettiğini bildirdi.

Politis ise Rum polis teşkilatında bir polis subayının, astı kadın polis ile mesai saatleri içerisinde, subayın ofisinde kapı kilitleyerek özel toplantılar yaptığı, uzun süredir devam eden bu durumla ilgili teşkilat içerisinde dedikodu ve söylentiler çıkması üzerine Polis Genel Müdürlüğü’nün araştırma başlatmak zorunda kaldığını yazdı.