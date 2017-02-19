Bagaja koyup götürmüşler

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da Yalçın Çardak’a ait bir ağıldan 5 adet, 6 aylık kuzu sirkat eden genç zanlılar Sezer Payas ile Metin Boyalan, çaldıkları kuzuları bin 500 TL karşılığında Gazimağusa’da sattı. Olayın bilgisine gelmesinden sonra harekete geçen Dörtyol polisi, gerçekleştirdiği başarılı operasyonla genç zanlıları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Dörtyol polisi tarafından gözaltına alınan zanlılar Sezer Payas ile Metin Boyalan, dün tutukluluk istemi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Murat Soytaç’ın huzuruna çıkarıldı.

Arabanın bagajına atarak kaçtılar

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Halil Ersan, zanlıların 10 Şubat 2017 tarihinde, zanlı 2 Metin Boyalan’ın kullanımında olan FZ 822 plakalı araç ile Akdoğan’da sakin Yalçın Çardak’ın,

Akdoğan ağıllar bölgesinde bulunan ağılına giderek 6 aylık olan 5 adet kuzuyu sirkat ettiklerini ve konu aracın bagajına koyarak ağıldan ayrıldıklarını söyledi.

Ehliyeti de yok

Zanlıların daha sonra konu kuzuları, yine aynı araçla Gazimağusa’ya getirdiklerini ve bin 500 TL karşılığında sattıklarını anlatan Ersan, aracı kullanan zanlı 2 Metin Boyalan’ın ehliyetinin olmadığını da söyledi.

Zanlıların birer gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini belirten Ersan, zanlılar ile ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade ederek, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti.

Savcı Ergin Atıcı, zanlılar ile ilgili talep edilen süreyi 2 gün ile sınırlandırdı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 2’şer gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmalarına izin ve emir verdi.