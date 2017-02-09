Bagaja koyup insan kaçırdılar

Suna Erden

İş buldukları iki Pakistanlıdan talep ettikleri komisyonu alamayan üç şahıs işi eşkıyalığa döküp adam kaçırdı, rehin aldı ve fidye istedi

Kuzey Kıbrıs’ta çalışmaları için iş buldukları Pakistanlı Muhammad Sajit Pervez ve Muhammed Ali Raza’dan talep ettikleri bin Euro tutarındaki komisyonu alamayan Ömer Yıldızdal, Muhammed Akram ve Erkan Urkan işi eşkıyalığa döktü. Üç zanlı, Pervez ve Raza’yı evinden zorla aldı, arabanın bagajına koydu ve Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya getirerek bir apartman dairesinde rehin aldı. Burada iki Pakistanlıyı ciddi şekilde darp eden zanlılar, üzerlerindeki parayı aldı ve ailelerini arayıp öldürmekle tehdit edip 8 bin Euro para istedi. Kaçırılma olayı işçilerin arkadaşlarının polisi araması ile ortaya çıkarken, 3 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç zanlı, dün tutuklama talebi ile Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

KOMİSYON ZORBALIĞI

Duruşmada aktarılan iddialara göre, zanlılar Ömer Yıldızdal, Muhammed Akram, Tanvır Guman, Erkan Urkan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs, Pakistan uyruklu Muhammad Sajit Pervez ve Muhammed Ali Raza’ya KKTC’de çalışmaları için iş buldu. Zanlılar, ön izin işlemlerini tamamladıktan sonra Raza ve Pervez’i ülkeye çağırdı. Zanlılar ülkeye gelmelerine yardımcı oldukları iki Pakistanlıdan komisyon istedi. Ancak talep ettikleri parayı alamayan zanlılar Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Pakistanlı işçilerin kaldığı lojmana gidip, tehdit yolu ile evden çıkarıp aracın bagajına koyup kaçırdı.

BAGAJA KOYUP LEFKOŞA’YA KAÇIRDILAR

Zanlılar, bagaja koydukları iki Pakistanlıyı Lefkoşa’ya getirip bir apartman dairesinde alıkoydu. Burada Pervez ve Raza’yı ciddi şekilde darp eden, tehdit eden zanlılar Pakistanlıların üzerinde bulunan bin 400 dolar ve 800 TL’yi gasp etti. Aldıkları parayı yeterli bulmayan zanlılar, Pervez ve Raza’ya ailelerini telefonla arattırıp 8 bin Euro göndermelerini, aksi halde öldürüleceklerini söylemelerini istedi.

ARKADAŞLARI POLİSE HABER VERDİ

Kaçırılma olayı iki Pakistanlının arkadaşlarının polise haber vermesi ile ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, kaçırılan Pervez ve Raza’yı zanlıların elinden kurtardı. Kurtarılan Pakistanlılar hastaneye kontrole götürülürken, zanlılar gözaltına alındı. Zanlı Tanvır Guman aleyhine dava okunup serbest bırakılırken, diğer zanlılar Ömer Yıldızdal, Muhammed Akram ve Erkan Urkan dün tutuklama talebi ile Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Haklarında, şiddet tehdidi, ciddi darp, zorla insan kaçırma suçlarından soruşturma açılan zanlılar aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındı. Olayla ilgili bir kişinin ise halen yakalanmadığı belirtildi.