Bağdadi'nin hilafet ilan ettiği cami ufukta göründü

IŞİD’in Irak’taki kalesi olarak kabul edilen Musul’un batısının örgüt militanlarından temizlenmesi için başlatılan operasyon sürüyor.

Yüzbaşı Subhan Ali eş Şüveyli, Irak güçlerinin, Musul'un batısında bulunan ve IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ‘hilafet devletinin' kurulduğunu ilan ettiği El Nuri Camii’ne (Büyük Camii) yaklaştığını belirtti. Irak Ordusu'ndan yapılan açıklamada da özel operasyon birliklerinin sembolik önem taşıyan camiye 800 metre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Korgeneral Abdulemir Reşid Yarallah da orduya bağlı 9. Zırhlı Tümen Birliklerinin, Musul'un kuzeydoğusundaki El Huveydra köyü ile El Muluse bölgesi ve Er Raşidi yakıt istasyonunu IŞİD’den geri aldığını belirtti. IŞİD’in can ve mal kaybı verdiğini belirten Yarallah, ayrıntılı bilgi vermedi.

Öte yandan Musul’un yapısı nedeniyle sokak savaşına dönebileceği öngörülen çatışmalar nedeniyle siviller de kentten ayrılmaya devam ediyor. Irak hükümetinin rakamlarına göre, yaklaşık 150 bin kişi Musul’un batısını terk etti, söz konusu sivillerin üçte ikisi kentin dışındaki sığınmacı kamplarına yerleştirildi.

‘HAŞDİ ŞABİ, TELAFER’DEKİ SON OPERASYON İÇİN ASKERİ SEVKİYATA BAŞLADI’

Bu arada Üsteğmen Nayif ez Zübeydi, Haşdi Şabi milislerinin Telafer'i örgütün elinden almak için ilçe merkezine yapacağı son operasyon öncesinde bölgeye askeri sevkiyat yaptığını söyledi. Zübeydi, Haşdi Şabi'nin, yapılan bu sevkiyata yönelik düzenlenebilecek herhangi bir saldırıya karşı koymak amacıyla barikat kurduğunu kaydetti.