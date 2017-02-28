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Bağdat bombalarla sarsıldı: 8 ölü 17 yaralı

Bağdat bombalarla sarsıldı: 8 ölü 17 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Ebu Garib ilçesine bağlı Ez-Zeydan bölgesi yakınlarında bir bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Er-Raşidiyye bölgesinde de 1 kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Başkentin batısındaki Eş-Şule bölgesinde, iş yerlerine yakın bir yere bırakılan bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

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