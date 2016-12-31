Lefkoşa14 °C
  • Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Ne var bu 90'lı yıllarda?
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Bağdat güne bombalı saldırılarla başladı
Bağdat güne bombalı saldırılarla başladı

Bağdat güne bombalı saldırılarla başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğü, 22'sinin yaralandığı bildirildi.

A+A-

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğü, 22'sinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı araba parçaları satılan Sink Çarşısı'nda meydana geldi. İki intihar eylemcisi tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi, 22'si yaralandı.

Patlamanın ardından benzer bir saldırı ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.