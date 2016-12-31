Bağdat güne bombalı saldırılarla başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğü, 22'sinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı araba parçaları satılan Sink Çarşısı'nda meydana geldi. İki intihar eylemcisi tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi, 22'si yaralandı.

Patlamanın ardından benzer bir saldırı ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.