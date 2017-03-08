Bağdat ve Kerkük'te şiddet olayları: 10 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat ile Kerkük kentinde yaşanan şiddet olaylarında biri asker 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Yüzbaşı Hamid el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Leylan nahiyesi yakınındaki açık alanda kimliği henüz belirlenemeyen, elleri bağlanmış ve başından kurşunla vurulmuş 7 cesedin bulunduğunu söyledi.

Üsteğmen Hatim el-Cabiri ise Bağdat'ın kuzeyindeki yola döşenmiş patlayıcının ordu birliklerinin devriye gezdiği sırada infilak etmesi sonucu bir askerin öldüğünü, iki askerin yaralandığını belirtti.

Cabiri ayrıca başkentin kuzeyindeki Bub Eş-Şam bölgesinde alışveriş merkezi yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ise bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını aktardı.

Üsteğmen Cabiri, emniyet güçlerinin Bağdat'ın güneyindeki Cisr Diyala bölgesinde bedeninde kurşun izleri olan bir erkek cesedi bulduğunu da kaydetti.

Söz konusu saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı bildirildi.