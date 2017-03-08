Bağdat ve Kerkük'te şiddet olayları: 10 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat ile Kerkük kentinde yaşanan şiddet olaylarında biri asker 10 kişinin öldüğü bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat ile Kerkük kentinde yaşanan şiddet olaylarında biri asker 10 kişinin öldüğü bildirildi.
Yüzbaşı Hamid el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Leylan nahiyesi yakınındaki açık alanda kimliği henüz belirlenemeyen, elleri bağlanmış ve başından kurşunla vurulmuş 7 cesedin bulunduğunu söyledi.
Üsteğmen Hatim el-Cabiri ise Bağdat'ın kuzeyindeki yola döşenmiş patlayıcının ordu birliklerinin devriye gezdiği sırada infilak etmesi sonucu bir askerin öldüğünü, iki askerin yaralandığını belirtti.
Cabiri ayrıca başkentin kuzeyindeki Bub Eş-Şam bölgesinde alışveriş merkezi yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ise bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını aktardı.
Üsteğmen Cabiri, emniyet güçlerinin Bağdat'ın güneyindeki Cisr Diyala bölgesinde bedeninde kurşun izleri olan bir erkek cesedi bulduğunu da kaydetti.
Söz konusu saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı bildirildi.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.