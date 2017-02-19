Bağdat’ta birden fazla patlama oldu: ölüler ve yaralılar var
Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen patlamalarda 5 sivilin öldüğü, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen patlamalarda 5 sivilin öldüğü, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Bir semt pazarı yakınlarında yola bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığını açıklandı.
Başkentin güneydoğusundaki En-Nehrevan ve Ebu Garib ilçesine bağlı El-Bekriyye bölgelerindeki bombaların patlaması sonucu ise 3 kişi öldü, 10'u yaralandı.
Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un doğu yakasındaki Er-Rifak ve Ez-Zehra mahallelerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) attığı bombaların patlaması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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