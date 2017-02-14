Bağdat'ta saldırılar sürüyor: 1'i asker 4 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli noktalarında meydana gelen bombalı saldırılarda 1'i asker 4 kişinin öldüğü,16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli üsteğmen Hatim el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın batısındaki Ebu Gureyb ilçesine bağlı İbrahim bin Ali köyünde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, askeri devriye aracının geçişi sırasında infilak ettirildiğini belirtti.

Saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını ifade eden Cabiri, Bağdat'ın güneyinde Hayyu'l İlam bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda ise 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Cabiri, Başkent'in Nehrevan bölgesinde meydana gelen bir diğer saldırıda ise 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak'ta güvenlik zafiyetinin yaşandığı çeşitli kentler sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu ifade ediyor.