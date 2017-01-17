“Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” çalışması başlıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, madde bağımlılığına yönelik önleme çalışmaları çerçevesinde, kurumlarla işbirliği halinde “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” çalışması başlattı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, sigara, alkol ve madde kullanımına yönelik olarak toplumsal bilinç düzeyini yükseltmek, bireylerin daha donanımlı hale gelmesini sağlamak, bilgi düzeyini yükseltmek ve bu konuda kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek doğru adımların zamanında atılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” çalışmasının ilkinin, SOS Çocuk Köyü ile işbirliği halinde başlatılacağı kaydedildi.

Bu çerçevede, SOS Çocuk Köyü Derneğinde görev yapan Gençlik Evi Danışmanları, Çocuk Köyü Anne ve Teyzeleri, Aile Güçlendirme Projesi Uzmanları ve Pedagoji Ekibi yanı sıra SOS Çocuk Köyü Derneğinde bakım alan gençlere, belirlenen program çerçevesinde “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” verilecek.

Farkındalık eğitimi çalışması yarın saat 14.30’da Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu toplantı salonunda başlayacak. Bu çerçevede ilk etapta SOS Çocuk Köyü Pedagojik Ekip ve Aile Güçlendirme Projesi Uzmanlarına eğitim verilecek.