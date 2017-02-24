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  3. Bağımsızlık İttifakı: "Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tavrına tam destek veriyoruz"
Bağımsızlık İttifakı: "Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tavrına tam destek veriyoruz"

Bağımsızlık İttifakı: "Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tavrına tam destek veriyoruz"

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs görüşmelerinin uluslararası arenada tam da sonuca ulaştırılmak üzere olduğu bir zamanda Kıbrıs Rumlarının Meclis’te Enosis plebisitinin anılması kararı aldığını belirtti.

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Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs görüşmelerinin uluslararası arenada tam da sonuca ulaştırılmak üzere olduğu bir zamanda  Kıbrıs Rumlarının Meclis’te Enosis plebisitinin anılması kararı aldığını belirterek, bu karar ile Rum lider Anasatasiadis’in saygısız tavırlarını protesto ettiklerini kaydetti.

Bağımsızlık İttifakı, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tavrına ise tam destek verdiklerini ifade etti.

İttifak, mevcut koşullarda devam edecek görüşmelerle, Rumlarının amaçlarına hizmet edilmiş olacağını da öne sürdü.

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