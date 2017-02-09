Bağımsızlık İttifakı: "Kıbrıs Türkler savunmasız ve korumasız bırakılmak isteniyor"

Bağımsızlık İttifakı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Türkiye’nin görüşmeler sürecinde elinden geleni yaptığını ve tavrını net olarak açıkladığını ve Türkiye’nin garantörlüğünün kurulacak olan ortaklık devletinin varlığının sürdürülmesi ve dıştan gelecek saldırılara karşı korumak için olduğunu ve referanduma endeksli bir takvimin olmadığını BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Eide’ye açıklayarak, “BM menşeli komploya son verdiğini” öne sürdü.

İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan’ın; Türkiye ve Kıbrıs Türklerine karşı 3. ülkeler ile savunma ve ittifak anlaşmaları yapmakta olduğu, bu nedenle Kıbrıs’ta anlaşma yapılabilecek ehliyete sahip güvenilir ortaklar olamayacağı görüşü dile getirildi.

“Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, AB üyeliği kapsamında Yunanistan’ın doğal garantörlüğünün süreceği bir ortaklık devletinde Türkiye’nin Kıbrıs’taki statüsü ve garantörlüğünü tartışmaya açmasında ve Kıbrıs Türkleri’nin resmen savunmasız ve korumasız bırakmak istemesinde ittifakın birinci derecede KKTC Cumhurbaşkanı’nı sorumlu tutmakta olduğu” görüşü kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Bugüne kadar Kıbrıs Rumlarına görüşme heyeti tarafından verilen Kıbrıs Türk halkını vahim boyutta mağdur edecek tavizler, KKTC Hükümeti’ni doğrudan sorumluluk altında tutmaktadır. Başbakan’ın, Cumhurbaşkanı’nın bilgilendirme toplantısına katılmamakla hükümeti bu sorumluluktan kurtaramayacağı hususunda ittifakımız hükümeti uyarmaktadır. İttifakımız, verilen tüm tavizlerin bir kararname ile geçersiz oluğunu açıklaması ve bu sorumluluktan kurtulması, aksi halde hak sahipleri adına hukuksal süreci başlatacağı hususunda hükümeti uyarmaktadır...

Kurulması öngörülen ortaklık devletinin varlığını ve Kıbrıs Türklerinin bu devletteki haklarının güvence altına alınması kadar Kıbrıs ve Akdeniz üzerindeki haklarının korunması için Türkiye’nin garantörlüğünün vazgeçilmez doğal tarihsel bir hak olduğunu ittifakımız önemle vurgulamaktadır.”