Bağımsızlık İttifakı'ndan Meclis'e çağrı: "Akıncı'yı görevden alın"

Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve görüşmeci heyetinin Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk halkını temsil edemeyeceğini iddia ederek hükümetin ve Meclis’in de bu yönde karar almasını istedi.

Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anayasa’yı ihlal ettiği ve tarafsızlığını yitirdiği yönünde eleştiriler yer aldı.

İttifak, Cumhurbaşkanı ve görüşmeci heyetinden desteğini çektiğini de belirtti.