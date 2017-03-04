Bağımsızlık Yolu, 8 Mart'ta Sığınma Evi talebi yapacak

Bağımsızlık Yolu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta 8 Mart Çarşamba günü akşam saat 18:30'da sığınma evi talebiyle; Güzelyurt Otobüs Terminali önünden başlayacak bir yürüyüş düzenlenecek.

Girne'de ise yine 8 Mart Çarşamba günü saat 17:30'da Girne Kaymakamlığı önünde, sığınma evi talebini içeren basın açıklaması okunacak.

Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Birimi'nden yapılan çağrıda şöyle denildi:

“8 Mart 1857’de New York’ta grev sırasında ölen yüzlerce emekçi kadının direnişiyle sembolleşen bir mücadele günüdür 8 Mart. 1857’den bugüne değişen, yapılan cinsiyet ayrımının ve sömürünün görüntüsüdür sadece.

Bu toplumsal yapı içerisinde kadının emek gücü daha değersiz görülüp kadınlar daha ucuza çalıştırılıyor… Kadının iş hayatındaki sömürüsüne hayır demek için...

Dünyanın her yerinde kadına şiddet artıyor, kadın hala kocanın malı ve tek görevi anne olmak olan bir varlık olarak görülüyor. Yine de ülkemizde kadının aile içi maruz kaldığı hem fiziksel hem psikolojik şiddetten kaçabileceği, sığınabileceği bir sığınma evi dahi yoktur. Bu utanç vericidir.

Kadına şiddetin sona ermesini haykırmak ve sığınma evlerinin gerekliliğine dikkat çekmek için...”

Toplumun kadını basmakalıp sınırları içerisine hapsetmeye çalışırken, ona yapamayacağı işleri, meslekleri ve hatta hareketleri sıralarken kadının sağlığını bir an bile düşünmediği belirtilen açıklamada, kadınların ve erkeklerin eşit olmadıklarının sokakta yürürken bile kadının yüzüne çarpılmakta olduğunu kaydedildi.

Açıklamada, “Kadını seks objesi olarak gören, kadının tecavüze uğramasını kadının suçu sayan, giydiği kıyafetin, dışarda olduğu saatin tecavüz sebebi olabileceğini kabul eden zihniyetler oldukça kadınlar ne sokakta ne işte ne de evde rahat edemeyecekler. Kadına tecavüzün ve tacizin hiç bir şekilde meşrulaştırılamaması, kadının sokakta istediği saatte istediği kıyafetle gezebilmesi için... Sen de 8 Mart’ta sokağa çık !” denildi.