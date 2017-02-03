Bağımsızlık Yolu: "Elinizi özel sektör emekçilerinin cebinden çekin"

Bağımsızlık Yolu bugün eş zamanlı olarak asgari ücret komisyonunun işçi, sermaye ve hükümet temsilcilerine çelenk bıraktı.

Başbakanlığa "İSTİFA" yazılı siyah çelenk bırakan Bağımsızlık Yolu okuduğu bildiride, "Bu ülkede örgütsüz, iş güvencesiz ve sefalet ücreti ile çalışan on binlerce özel sektör çalışanının varlığından hükümet olarak siz sorumlusunuz. Zaten son derecede pahalı olan yaşamı son zamlarla iyice yaşanmaz hale getirdikten sonra, asgari ücrete yapılan trajik artışla; kendi halkınızla dalga geçecek kadar ileri gittiniz. Sizden artık ne bizim ne de umursamadığınız özel sektör çalışanlarının hiçbir beklentisi yok. Herkes için en iyisi bir an önce istifa etmenizdir. Sizi çektiğimiz yeter, artık gidiniz..." dedi.

Sermaye'ye "Utanmıyor musunuz?" yazılı siyah çelenk bırakırken okunan bildiride ise, "Sizin onlarca örgütünüz varken, örgütlenme hakkını engelleyip temsilcisiz bıraktığınız özel sektör çalışanlarını açlık ücretine mahkum etmekten utanmıyor musunuz? Emekçilerin çocuklarının süt paralarıyla yaşadığınız lüks hayat, sürdüğünüz arabalar ve yaptırdığınız villaların farkındayız... Elinizi özel sektör emekçilerinin cebinden çekin." denildi.

İşçi temsilcisi olarak masada bulunan sendikaya Bağımsızlık Yolu SARI çelenk bıraktı ve şunları belirtti: "Özel sektörde çalışan hiçbir üyeniz yokken, hükümet ve patronların göz boyamak için oluşturduğu bu sahnede size verilen rol işbirlikçiliktir... sefalet ücreti bile olmayan bu asgari ücret miktarını kabul ederek, bu rolü bile beceremediğinizi ispatladınız. Özel sektöre sahte değil gerçek sendika gerek. Emekçinin cebinde patronun eli, sırtında hükümet, yakasında da siz olsanız da, özel sektör emekçileri yalnız değil. Oyununuzu bozacağız"