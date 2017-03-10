Bağımsızlık Yolu: "Gazimağusa Göller Bölgesi'nde ağaçlar kesiliyor"

Bağımsızlık Yolu, Bedis Piknik Alanı'nın ardından Gazimağusa Göller Bölgesi olarak bilinen kuşları koruma alanının da imara açılarak, bölgedeki okaliptüs ağaçlarının kesilmesine göz yumulduğunu iddia etti.

Bağımsızlık Yolu, yaptığı açıklamada, Orman Dairesi'nin izniyle muhtar ve polis eşliğinde bölgedeki 3 okaliptüs ağacının kesildiğini ve bölge halkının da buna büyük tepki verdiğini savundu.

Yeşil Barış Hareketi’nin (YBH) de olaya tepki gösterdiğini, Mağusa Belediyesi ile Çevre Dairesi ile görüşmeler yaptıktan sonra bahsi geçen Çanakkale Göleti’nde (Ayluga) inceleme yaptığı ve bölgenin; “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olduğunu belirttiğini savundu.

Açıklamada, “YBH ile yaptığımız görüşmede, ilgili alanda gerçekleştirilen kesimden ve verilen imar izninden, ne Mağusa Belediyesi’nin, ne Çevre Dairesi’nin haberi olduğu bilgisini edindik. Bağımsızlık Yolu olarak bu olayın takipçisi olacağımızı ve her türlü ekolojik talana karşı halkımızla birlikte karşı duracağımızı bildiririz” denildi.