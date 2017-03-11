Bağımsızlık Yolu: "Kemal Dürüst, Güzelyurt milletvekili değil"

Bağımsızlık Yolu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ü “Türkiye’de düzenlenecek referandum için Lefkoşa’da düzenlenen mitingde oy istediği” gerekçesiyle eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu yazılı açıklamasında, Dürüst’ün, “Türkiye’de düzenlenecek referandumla ilgili taraf olması, dahası Türkiye’den bir siyasi partinin Kıbrıs’ta düzenlediği mitinge doğrudan katılarak açıktan belli bir taraf lehine oy istemesinin Güzelyurtlular açısından kabul edilemez” olduğu belirtildi.

Kemal Dürüst’ün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olmak yanında Güzelyurt Milletvekili olduğunu belirten Bağımsızlık Yolu, ülkede nerdeyse her gün trafikte insanların kaybedildiğini, acılar yaşandığını, ancak karayollarında denetimsizliğin sürdüğünü savundu.

Bağımsızlık Yolu, Dürüst’ün asıl görevinin bu acıların önüne geçmek olduğunu ifade ederek, “Böyle bir dönemde başka bir ülkedeki bir siyasi parti için oy çalışması yapmakla ilgilenmesi, bizim için asla kabul edilemez bir şeydir” dedi.

Dürüst’ü asli görevlerini yerine getirmeye çağıran Bağımsızlık Yolu, Güzelyurtlular olarak Türkiye’deki bir siyasi partinin “temsilcisi” gibi davranan Kemal Dürüst’ü bölgenin vekili olarak tanımadıklarını da öne sürdü.