Bağımsızlık Yolu: “Özel sektöre sendikalaşma zorunlu olmalı”

Bağımsızlık Yolu, CAS çalışanlarının sendikalaştıkları için işten çıkarılmalarının üzücü olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık Yolu adına açıklama yapan Salih Erşangil, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi sorun kamu ile özelin, Kıbrıslı ile Türkiyelinin, vatandaş olan ile olmayanın değil; ezen ile ezilenin, sömüren ile sömürülenin, proletarya ile burjuvazinin sorunudur. Kıbrıs’ın kuzeyindeki koşullarda özel sektörün kendi başına örgütlenemeyeceği aşikardır. Bunu daha önceki sendikalaşma deneyimlerinde de tecrübe ettik” dedi.

Bu savaşın tüm çalışanların birlikte mücadelesi ile verilebileceğini de kaydeden Erşangil, “Bu mücadeleye başta kamuda örgütlü sendikalar ile tüm ilerici örgütlerin el vermesi gerekmektedir. Gerek meclise özel sektörde sendikalaşmanın zorunluluk olması için baskı yaparak, gerek sokakta direnen CAS emekçileri ile dayanışarak, gerekse de tüm örgütler ayağa kalkarak mücadeleyi yükseltmemiz gerekmektedir. Bağımsızlık Yolu olarak bu mücadeleye her türlü katkıyı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.