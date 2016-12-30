Bağımsızlık Yolu trafikle ilgili ciddi hiçbir proje üretilmediğini savundu

Bağımsızlık Yolu Trafik Komitesi, 1974’ten bugüne kadar trafikle ilgili ciddi hiçbir proje üretilmediğini savundu.

Hükümetin plaka düzenlemelerini eleştiren Komite, yolların düzenlenmesine, trafikteki diğer risk faktörlerinin belirlenmesine dair hiçbir girişimde bulunmamışken, en önemli sorun plakalarmış gibi davranmasının hükümetin halka duyarsız olduğunun göstergesi olduğunu ileri sürdü.