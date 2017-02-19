Bağımsızlık Yolu: "Yaşananlar kaza değil ihmaldir, cinayettir"

Bağımsızlık Yolu, ülkede meydana gelen trafik kazaları konusunda devleti eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Kent ve Trafik Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının asıl sorumlusunun; “bariyer yapmayan, toplu taşımacılığı geliştirmeyen ve düzgün bir trafik eğitimi vermeyen devlet olduğunu” savundu.

Ülkede trafik sorunlarının saymakla bitmediğini, yolların tehlike saçtığını, bunun bedelini de insanların can vererek ödediğini ifade eden Bağımsızlık Yolu, “Trafikte bu kadar sorunun olduğu yerde yaşananlar ‘kaza’ diye nitelendirilemez. Yaşananlar kaza değil ihmaldir, cinayettir” dedi.

Tüm uyarılara rağmen yolların güvenliğinin artırılması adına hiç bir adım atılmadığını öne süren Bağımsızlık Yolu, “Hiçbir alanda siyasetinin merkezinde insan olmayan, halka güvenli ulaşımı sağlamayan devlet, trafikte kaybettiğimiz canların sorumlusudur” görüşünü ileri sürdü.