Bağırsak ameliyatı oldu kalp krizinden hayatını kaybetti

Onur Ulağ

Başkent Lefkoşa’da ikamet eden 63 yaşındaki Birtan Birman iki gün önce sevenlerine veda etti.

Elde edilen bilgilere göre telefon dairesinden emekli olan Birman, çevresinde sevilen sayılan birisiydi. Birman’ın geçtiğimiz hafta Cuma günü öksürük şikayeti ile hastaneye gittiği ve yapılan tetkiklerde bağırsaklarında çıkan problemden dolayı ameliyat olduğu belirtildi.

Birman’ın ameliyattan çıktıktan ve müşahede altına alındıktan sonra ise Pazar gecesi kalbinin durduğu, hayata veda ettiği öğrenildi.

Birman’ın bir kız bir erkek olmak üzere iki evladı vardı. Birman’ın cenazesi dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.