Bağışıklığı güçlendiren yiyecekler
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuklar nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonları sizi bu ara çok sık ziyaret etmeye başlamış olabilir. Soğuklara karşı bağışıklığınızı güçlendirmek için bu gıdaları tüketin
DÜĞME MANTARLAR
Selenyum, B vitaminleri, riboflavin, niasin ve antioksidan kaynağı olan mantar özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları riskini düşürme konusunda etkilidir.
BADEM
Stresin etkilerini azaltarak bağışıklık sistemini destekleyen bir besindir. Günde ¼ fincan badem tüketimi, günlük E vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %50’sini karşılar.
LİGHT YOĞURT
Yapılan araştırmalar D vitamini düzeyi düşük olanların soğuk algınlığı ve gribe yakalanma riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu nedenle D vitamini yönünden zengin olan yoğurdun her gün yarım kase tüketilmesi soğuk algınlığına karşı direnci artırır.
ÇAY
Yeşil ya da siyah çay fark etmez; her ikisi de hastalıklarla savaşan polifenoller ve flavonoidler içerir. Bu antioksidanlar hücreye zarar veren serbest radikalleri ararlar ve yok ederler.
TATLI PATATES
Havuç gibi antioksidan beta-karoten içerir. Ayrıca tatlı patates de yaşlanma sürecini yavaşlatan ve bazı kanserlerin riskini düşüren A vitamini içerir.
GREYFURT
Yüksek oranda C vitamini içeren greyfurt bağışıklık sisteminin aktivasyonunu artıran flavonoidler içerir.
SARIMSAK
Sarımsak bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar içerir. Sarımsağın daha etkili olmasını istiyorsanız hiç doğramadan pişirin ve böyle tüketin. Çünkü kükürtlü bileşikler doğranınca etkisini kaybeder.
ISPANAK
C vitamini içeren ıspanak, vücudun yeni hücreler üretmesine yardımcı olan folat içerir. Ispanaktan daha fazla yararlanmak istiyorsanız çiğ ya da hafifçe pişirerek tüketin.
LAHANA
Lahana glutamin kaynağıdır. Lahanayı sevmiyorsanız çorbalarınız ve yemeklerinize ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz.
BROKOLİ
Brokoli, vücudu korumak için gereken A, B, C, D Vitamini ve glutatyon içerir.
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