Bağlıköy Eko Gün 12 Mart Pazar günü yapılacak

4. Geleneksel Bağlıköy Eko Gün, 12 Mart Pazar günü yapılıyor.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, finansmanı TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından sağlanan etkinlikte köy kültürü canlandırılacak, geleneksel tatlar sunulacak, doğa yürüyüşü, sanat etkinliği ve katılımcıların gün boyunca keyifli saatler geçireceği eğlence programları gerçekleştirilecek.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, 12 Mart Pazar günü saat 10.00’da köy meydanında açılış konuşmalarıyla başlayacak. Konuşmaların ardından, keman sanatçısı Ayşe Karaoğlan ile viyola sanatçısı Ewa Bartman’ın sunacağı keman viyola dinletisi, kaval müziği ve Lefke Belediyesi Çocuk Müzik Grubu ile Folklor Ekibi gösterisi yer alacak.

Gün boyunca Leman Cankat önderliğinde “Özümüz Toprak” konulu seramik çalışması gerçekleştirilecek. Tüm konukların bizzat katılarak yaratacağı ürünler, gereken işlemden geçtikten sonra, Bağlıköy’de oluşturulacak “Sevgi Duvarı”nda kalıcı olarak sergilenecek.

Rehber eşliğinde yapılacak olan doğa yürüyüşü ise saat 11.15’de etkinlik alanından başlayacak. Yürüyüşe katılacaklar, Bağlıköy’ü ve çevresindeki manzarayı, baharın sunduğu tüm nimetleri izleme olanağını elde edecek.

“Müzik Yolcuları” grubunun da gün içinde konser programı olacak. Ayrıca Lefke Belediyesi, SEÇDER-GASAD Folklor ekipleri gösteriler sunacak, sokak müziği dinletileri yer alacak.

4. Geleneksel Bağlıköy Eko Gün'e, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve T Medya katkı koyuyor.