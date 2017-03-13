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Bağlıköy şehitleri, bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri 19 Mart’ta anılacak

Bağlıköy şehitleri, bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri 19 Mart’ta anılacak

Bağlıköy şehitleri bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri 19 Mart’ta anılacak.

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Bağlıköy şehitleri bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri 19 Mart’ta anılacak.

Bağlıköy şehitleri için bugün saat 10.00’da Bağlıköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Gaziveren ve Çamlıköy şehitlerinin 53’üncü yıldönümü nedeniyle 19 Mart’ta önce Gaziveren’de arından da Çamlıköy’de tören yapılacak.

Gaziveren Şehitler Anıtı’ndaki tören saat 09.00’da, Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önündeki tören saat 10.00’da olacak.

Tüm törenler protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, öğrenciler şiir okuyacak.

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