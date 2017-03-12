Bağlıköy’de Eko Gün düzenlendi

Yılmaz Yakar

Bağlıköy Eko Turizm Gönülleri Derneği ve Bağlıköy Muhtarlığı işbirliğinde Bağlıköy’de eko gün etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, CTP Milletvekili Hüseyin Erçal ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı.

Köy meydanında gerçekleştirilen açılış töreninde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yakasına zeytin dalı takılırken, konuklara golifa ikram edildi.

Yağmurun altında gerçekleştirilen açılış töreninde flüt dinletileri de yer aldı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonda sıkıntı yaşansa da Kıbrıs’ta en son şikayet edilecek şeyin yağmur olduğunu dile getirerek, bereketli bir günde etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gönülden bağlı kişiler sayesinde Bağlıköy’ün başka bir çehreye büründüğünü ve daha bir anlam kazandığını belirterek, bu kişilerin başında da dernek başkanı Perihan Aziz’in geldiğini kaydetti. Akıncı, bağlılık sayesinde Bağlıköy’ün bir o kadar daha güzelleşeceğini ve ileriye gideceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bağlıköy’deki eko köy etkinlikleriyle iç turizmin canlanacağını, kültürel anlamda yer edineceğini ifade etti.

Akıncı, bu tür etkinliklerin en büyük özelliğinin, kültürel değerlerin bilinir hale gelmesi, topraklara kök salmanın ve ilelebet var olunacağının nişanesinin pekişmesi olduğunu kaydetti.

Akıncı ülkede başka yerlerde de eko günlerin düzenlenmesinin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

ÇORBA

Lefke Kaymakamı Halil Çorba da, önemli bir gün yaşandığını belirterek, organizasyon komitesini kutladı.

Çorba, organizasyon komitesinde gençlere de ağırlıklı olarak yer verilerek teşvik edilmesinin önemine değindi.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, 30 yıldır terk edilmiş bir köy olan Bağlıköy’de gönüllülerin çalışmalarıyla güzel gelişmelerin olduğunu, yapısal değişiklikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaya, Lefke’nin cittaslow (sakin şehir) üyesi olduğuna vurgu yaparak, bu üyelik için hazırlanan dosyada Bağlıköy’ün önemli katkı sağladığını belirti.

ERSEV

Bağlıköy Muhtarı Coşkun Ersev de, Bağlıköy’ü daha iyi yerlere getirme çabasında olduklarını ifade ederek, eko güne katkı koyanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

AZİZ

Bağlıköy Eko Tuizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Perihan Aziz, 4 yıl önce terk edilmiş küçük bir köy olan Bağlıköy’ün eko köy olması ve turizme kazandırılması amacıyla yola çıktıklarını belirterek, yaptıkları az olmamakla birlikte daha kat edecek çok yolları olduğunun altını çizdi.

KERİMOĞLU

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Tamer Kerimoğlu da, Bağlıköy’ün eko turizmde hak ettiği yere gelmesi için canla başla çalıştıklarını belirterek, amaçlarının marka yaratarak Bağlıköy’ün kendine özgü flora ve faunasını tanıtmak ve yerel lezzetlerini yaşatmak olduğunu kaydetti.