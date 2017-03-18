Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın

Havaların ısınmaya başlaması, yeşilliklerin çoğalması, ağaçların çiçek açmaya başlaması, insanın enerjisinde ki artışa ve kendini iyi hissetmesine neden olur.

Baharın ilk günlerinde yükselen enerjimiz, iklim değişikliklerine uyum sağlayamamamızdan dolayı çözüme kavuşturulamayan yorgunlukların oluşmasına neden olur. Bu durum sebepsiz oluşmamaktadır.

Stres durumumuzun yüksek olması, kötü karbonhidratlalar besleniyor olmamız, en önemlisi de hareketsiz bir yaşantı içerisinde olmamız iklim değişikliği yaşadığımız bu günlerde yorgunluğa sebebiyet verebilir.

Sabah ilk uyandığınızda yataktan çıkmak istemiyor musunuz?

Yemeklerden sonra gözlenir kapanır hale geliyor mu?

Akşamüstü iş çıkışına yakın üzerinize bir ağırlık çöküyor mu?

Fizyoterapist ve Osteopath Erkan Özyılmaz, yukardaki soruların cevaplarını ve bahar yorgunluğuna dair detayları şu şekilde aktardı;

“İhtiyacınız olan en önemli şey egzersiz. Sabah ilk uyandığımızda, kan basıncımız düşüktür. Kan dolaşımımız gece boyu sindirim sistemimizle uğraşmış, kas iskelet sistemimizin beslenmesini ihmal etmiştir. Vücudumuz da altın bir kural vardır. Kan vücutta eşit değil, adil dağıtılır. Hangi organ sistemimiz çalışıyorsa kan fazlasıyla oraya hücum eder. Sabah kalktığımızda özellikle büyük kas gruplarımız yeterli kasılma ve gevşeme hareketini yapmaz ise ihtiyacı olan oksijeni ve besini kan yolu ile alamaz. Kaslarda ki bu aktivite eksikliği yapacağımız ağzımıza layık güzel bir kahvaltı ile birleştiğinde gün boyu süren yorgunluklarımızın bir sebebi olabilir. Sabah ilk uyandığımızda mide ve bağırsak sistemimizi besinle doldurup çalıştırmadan önce yapılacak bir kaç aktivite kronik kas ağrılarımızın, bahar yorgunluğu dediğimiz, gün boyu sürecek yorgunluğumuzun önüne geçebilir.”

Sabah kahvaltıdan önce yapılacak 10 egzersizin gün boyu kendinizi zinde hissetmenize ve işlerinize daha konsantre olmanızı sağlayabileceğinin altını çizen Özyılmaz, “Aşağıda gösterilen egzersizler tamamen sağlıklı kişiler içindir. Herhangi bir yerinde ağrısı olanlar egzersizleri yapmamalıdır. Konusunda uzman bir fizyoterapiste danışıp kendine uygun egzersiz programı almalıdır. Kalp damar problemleri olanlar egzersizleri uygulamadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Aşağıda yapacakları egzersizler ile birlikte magnezyum, çinko, c vitamini gibi mineral ve vitaminden zengin besinlerle beslenmeleri mevsim değişikliği yaşadığımız şu günlerde kendilerini daha zinde hissetmelerini sağlayacaktır.” dedi.

İşte Özyılmaz’ın söz konusu sağlık koşullarını taşıyanalar için tavsiye ettiği 10 egzersiz:

Yukarda ki bu egzersizlerden sonra vücudumuzda bir ısınma hissetmiş olmamız, bize çalışmanın verimli geçtiğini gösterir. Şimdi de germe egzersizleri ile kaslarımızın boyunu uzatacak egzersizleri örnekleyelim.