“Bahçeler kurudu gençler göç yollarında”

Eniz Orakcıoğlu

Yeni Bakış, Gaziveren’i ziyaret ederek vatandaşların sorun ve yetkililerden beklentilerini dinledi. Köylünün özellikle iki önemli sorun nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Türkiye’den gelen suyun köye verilmemesi ve kaliteli su kullanmadıklarından dolayı özellikle narenciye bahçelerinin kurumak üzere olduğuna vurgu yapan köylüler, 1974’den beri dağıtılmayan kırsal kesim arsaları nedeniyle ise gençlerin göç etmeye başladığını vurguladı.

Öztoprak:“En büyük sıkını kırsal kesim ihtiyacı”

Eski Milletvekili ve Bakan Hüseyin Öztoprak, Geziverenle ilgili olarak en büyük probleminin kırsal kesim ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Köylünün 4’de 3’ünün hiç malı olmadığın ve ı bu nedenle de göçlerin başladığını belirtti. Öztoprak, Türkiye’den gelen suyun hala Gaziveren’e bağlanmadığını vurgulayarak, “Şimdilik su sıkıntısı yaşanmıyor ama ilerde onu da yaşamak olası. Bunun yanında şimdi kullandığımız su çok kaliteli bir su değil, daha kaliteli bir suya kavuşmayı Gaziveren halkıda elbette ister bu nedenler biran önce Türkiye’den gelen suyun Gaziveren’e de bağlanması gerekmektedir. Bir diğer sorun köyde narenciye ve sebzecilikle uğraşan kesimin sıkıntılarıdır ki ülkenin genelinde yaşanan tarım sıkıntılarını köylülerde yaşamaktadır” şeklinde konuştu.

Ali Oksu;“Bir tek bizim köye arsa dağıtılmadı”

“1974’den bugüne kadar bütün köylere kırsal kesim arsaları dağıtıldı bir tek Gaziveren’de dağıtılmadı. Buna işsizlikte eklenince özellikle gençlik köyden tek tek göç etti. Bunun yanında köyün altyapısı da yeterli değil, kanalizasyon yok, evlere içme suyu verilen borular çürük.”

Osman Tözün;“Gençler göç ediyor”

“Bu bölgenin en büyük sorunu gençliğin göçü bunun sebebi de bölgede iş imkânının olmaması ve uzun yıllardır verilmeyen kırsal kesim arsalarıdır. Birçok köylüden arsalar verilecek diye para alınmasına rağmen yıllar geçti hala kimseye arsa verilmedi. Bir diğer önemli sorunumuz su Türkiye’den gelen su Gaziveren’e verilmedi, kullanma suyunda şimdilik büyük problemlerimiz olmasa da bahçeler kurudu, narenciyeci zor duruma düştü.”

Raziye Cumaniyazova;“Altyapı eksiklikleri var”

“Gazivere’nde gençliğin göçü en büyük problemlerimizden biri ve genç nüfus günden güne azaldığı gerçeği de ortada, bunun sebebi de çevrede çok fazla iş imkânı olmaması ve yine ev yapabilecekleri arsaların olmaması. Köy halkı için bir diğer sorun ise altyapının eksiklikleridir. Bu sorunlar giderilirse Gaziveren daha güzel bir yer olacaktır.

Yaşar Oduncuoğlu;“Narenciye bahçeleri kurudu”

“Köyde uzun yıllardır kırsal kesim arazisi verilmemesinden dolayı gençlik bölgeden göç ediyor, böyle olunca köyde genç nüfus azalıyor. Bizler için bir diğer sorun kalitesiz su kullanmak zorunda kalmamız, birçok bölgeye Türkiye’den gelen su verildi bize ise tuzlu su verilmeye devam ediyor, narenciye bahçelerinin hepsi kurudu.”

Mehmet Dağcan;“Kaliteli su istiyoruz”

“Türkiye’den gelen suyun bizim köye verilmemesi özellikle narenciye ve sebzecilikle uğraşanları çok kötü etkiledi. Bize kendi kaynaklarımızdan verilen suyun tuzlu olması bahçeleri kuruturken, narenciye üreticisi zor durumda kaldı. Bir an önce bizlere de kaliteli su verilmesi şart ,yoksa üretici üretimden tamamen kopacak.”

Şükrü Eraslan;“Kırsal kesim arsası dağıtılmalı”

“Gençliğin artık köyden göç etmemesi için önlemler alınmalı yıllardır dağıtılmayan kırsal kesim arazileri dağıtılmalı. Özellikle üretici için büyük problem olan su konusu ise çözülmeli. Türkiye’den gelen su köye verilerek daha fazla narenciye bahçesinin kuruması önlenmeli, tuzlu sudan bizi kurtarmalılar.”

Hasan Güner;“Tuzdan bahçeler kurudu”

“Maalesef köyün en büyük sorunlarından biri suyun tuzlu olması ve bahçelerin kurumasıdır. Türkiye’den gelen su köye verilmiyor ve bu bahçelerde problem yaratıyor.”