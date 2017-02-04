“Bahçeler kurumaya bırakıldı”

Eniz Orakcıoğlu

Yeni Bakış, gerçekleştirdiği köy gezilerinde uğradığı Akçay köyünde yaşayan vatandaşın sorunlarını dinledi. Altyapıdan tutun, işsizliğe kadar birçok sorundan şikâyetçi olan vatandaş, Belediyenin köye doğru düzgü hizmet vermemesinden de yakındı. Ama köyün genel ve ortak sorunu su fiyatlarının artırılması, narenciyesinin mağduriyeti.

Vatandaş Ne Dedi?

Memduh Tunç;“Bahçeler kuruyor”

“Köyde maalesef ki birçok sorunumuz var. Ama en başta ve en büyük sorun suyun pahalı olmasından dolayı narenciye üreticilerinin üretimden kopması ve bahçelerin kurumaya başlaması. Köyde narenciye ile uğraşan ciddi bir nüfus var fakat o nüfusu da üretimden soğuttular. Bunun yanında köyde altyapı yok, yollar bozuk, banket yok, yıllar var belediyeye bağlandık ama köy için yapılan bir yatırım dahi yok. Ne üzücüdür ki ekonomik krizle bağlantılı olarak insanlar vergiler altında ezilmekte, işsizlik oranı artmaktadır. Bugün köyde 3 bin TL’nin üzerinde maaş alan yoktur” dedi.

Mustafa Mulla;“Üretici üretimden soğuyor”

“Köydeki sorunlarımız arasında altyapı olmaması, işsizliğin günden güne çoğalması ve bozuk yollar gibi sıkıntılarımız var. Ama en temel sorun ve narenciyelilerin başlıca sorunu suyun pahalı olması, bugün birçok narenciye üreticisi üretimden kopmuş, bahçelerini kurumaya bırakmıştır. Bunu yanında köy halkı günden güne fakirleşmekte yapılan zamlar ve işsizlik altında ezilmektedir.”

Yusuf A. Kargılı;“Su motorları peşkeş çekilmiştir”

“Köyde her şey sorun. Akçay’da birçok insan kazancını narenciye üzerinden sağlamaktadır. Suların ise pahalı olmasından dolayı üretici bahçelerinden vazgeçmiştir ve birçok bahçe kurumak üzeredir. Suyun bahçeler için kullanımı tek birlikten dağıtılmaktadır. Sulama için 36 su motor vardır fakat bu motorların 9-10 tanesi üreticiye hizmet etmektedir, diğer motorlar peşkeş çekilmiştir. Şahıslara peşkeş çekilen motorlar ise birlikten daha çok su satmaktadır. Benim diğer kişisel sorunum yurt dışına gittiğim bir dönemde devlet benim mülküm üzerinde izinsiz kuyu kazıp çıkardı. Yasaya göre başkasının malına izin almadan girilemez. Konuyu mahkemeye götürdüm ve hakkımı sonuna kadar arayacağım. Su kuyusu benim mülküm üzerinden çıkarılmasına rağmen bana bir kuruşluk su bile vermemeleri de haksızlıktır. Polis ise gelip incelemelerde bulunarak, yer altı suları devletindir diyor ama diğer taraftan da senin mülküne izinsiz giremezler diyor.”

Ali Dağtaş;“Köy hizmeti yok”

“Akçay’da yaşayan vatandaşın büyük bir bölümün geçimini narenciye üzerinden sağlamaktadır ama su sorunu narenciyeciyi bezdirmiştir. Altyapının olmaması, köy içinde ışıkların yanmaması, yolların bozuk oluşu da köyün başlıca sorunlarıdır. Vergilerimizi, aydınlatmayı ödediğimiz halde maalesef gerekli hizmetleri alamıyoruz.”

Murat Denizci;“Arsa sözü verildi ama tutulmadı”

“Köyde altyapı sorunlarımız vardır ve belediye maalesef köye hizmet vermiyor. Daha önce siyasiler tarafından gençliğe kırsal kesim arsaları verilecek diye söz verildi ama üzerinden o kadar zaman geçmesine rağmen verilecek arsalarla ilgili ses seda çıkmadı.”

Hüseyin Arpalıklı;“Belediye hizmetleri yeterli değil”

“Akçay’da narenciye ile uğraşanlar suyun pahalı olmasından dolayı zarar etmeye başladı. Ekip biçenler yine su fiyatlarından dolayı ekip biçmekten vazgeçti. Bunun yanında köyde yeteri kadar belediye hizmetinin olmaması da sıkıntılarımız arasında.”

Mehmet Erge;“Üretici zarara uğruyor”

“Köy halkı olarak en başta belediye hizmetlerinin azlığından şikâyetçiyiz, bunun yanında alt yapı sorunları ve yetersizliği de köy halkı için sıkıntı. Diğer bir sıkıntı köyün başlıca geçim kaynağı olan narenciyenin artan su fiyatları yüzünden kurumaya terk edilmesi ve üreticinin zarara uğramasıdır”

Ayberk Hubeyli;“Köyün içinde mandıralar taşınmalıdır”

“Ben köy içinde esnafım ve altyapı problemlerinden dolayı dükkânımın önü her yağmur yağdığında su doluyor. Bu konuyu ilgili yerlere de ilettim ve şikâyetçi oldum ama ilgilenen henüz olmadı. Bunun yanında mandıraların köyün içinde olması da köy halkı için problemdir hem kötü koku hem de sağlık açısından. Diğer taraftan yeni yapılan Güzelyurt Lefkoşa yoluna sebebi ile mandıraları yolun diğer tarafında kalmıştır, mandırasına gitmeye çalışan hayvancı ana yola çıkarken tehlike yaratmakta ve yaşamaktadır, oraya alt geçit veya üst geçit yapılması şarttır.”