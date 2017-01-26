Bahçeli: "Bizde taban-tavan yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, partisinin tabanının referandumda parti yöneticilerinden farklı düşündüğü yönündeki iddialara tepki gösterdi. Medya patronları Aydın Doğan, Turgay Ciner ve Ferit Şahenk’i isim vererek eleştirdi:

“Bunlar diyor ki, MHP’nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor! Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum: Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir.

MHP’li görünüp, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük bir sözde muhalif azınlık kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içindedir. Bunlar; fitne çağcılar, elinde ülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar, Kandil beslemeleri, FETÖ’cüler, çeyrek aydınlar, CHP ve HDP’yle birliktedir.

Televizyonlarda MHP hakkında atıp tutuluyor. Gazeteleri açıp okuyorum, MHP’yi kesip biçiyorlar. Hepsi hücuma geçmiş MHP’nin üstüne oynuyor. Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın; yönümüz doğru, siyasetimiz doğrudur.

Şimdi şu teklifim herkes tarafından da dikkate alınmalıdır: Madem MHP’de hayırcı muhalifler etkin ve çoğunluktadır, o zaman YSK ayrı bir sandık kursun, başına da müşahit diye Aydın Doğan’ı oturtsun. Olmadı Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Şahenk kurulan ayrı sandıklarda görev yapsınlar. Yanlarına kirli ve kinli kalem sahiplerini alsınlar. Ve MHP’li sözde müzmin muhaliflerin ne kadar hayır oyu kullanacağı ortaya çıksın. Bu demokratik teklifimiz de tarafımıza çok görülmesin. Ak koyun-kara koyun ayrılsın, anayasa uzmanı Cingöz Recailerin, yalan ustalarının gerçek yüz ve sayıları belirlensin, belli olsun.

Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz. MHP devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için evet diyecektir.”

“Devletin ayağa düşürülmemesi için müdahale gerekiyordu”

“Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük” diyen Bahçeli, “Sahip olduğumuz siyaset aklı; dağınıklığı birleştiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgınlığını durduran kudreti temsil etmektedir. Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu” ifadelerini de kullandı.

“Profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar”

Referandum öncesinde ‘felaket üretmeye niyetlenenler’in fırsat kolladığını söyleyen Bahçeli, “Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar. Bir yanda evet, diğer yanda hayır diyenler devamlı surette tahkim edilirken, cepheleşme ve siyasal çatlaklar da derinleşmektedir” dedi.

Kaynak: Twitter