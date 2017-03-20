Bahçeli: "Cumhurbaşkanı yardımcısı olmam yakışık almaz"

Elazığ'da düzenlediği mitingden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği kabul edilirse, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiasını değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanı yardımcısı olmam yakışık almaz" diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yıllık geleneği göreneği olan bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. AK Parti'de onu yapabilecek çok sayıda insan var. MHP'yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın. Cumhurbaşkanı yardımcısının MHP'den olması gibi bir düşünceye sahip değiliz."

AK PARTİ İLE ORTAK MİTİNG YAPACAKLAR MI?

Bahçeli, "AK Parti ile ortak miting yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Hayır, olmayacak. MHP kendi imkanlarıyla kendi toplantılarını yapıyor" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'DE DİKTATÖR OLMAZ'

MHP Lideri, siyasette tek adam tartışması için de, "Türkiye'de diktatör olmaz" ifadesini kullandı.

İDAM CEZASI TARTIŞMASI

Bahçeli, idam cezası tartışmaları konusunda ise hükümete bir kez daha çağrıda bulundu:

"Şimdi toplumsal bir talep var. Yönetim bu talebe cevap vermek durumunda. Bugün de bakıyoruz, idamı gerektirebilecek tüm şartları uygulayan bir güruh türedi Türkiye'de. Kadına şiddetten tutun terör faaliyetlerindeki caniliğe kadar. Bu talep artıyor. Bu sebepten dolayı, tabii bunu çok yönlü ele alarak, dikkate alarak hareket etmek lazım. TBMM'ye idam ile ilgili herhangi bir yasa teklifi geldiğinde MHP destek vermeyi düşünüyor."