Bahçeli: "Her yer oyun, her yer tiyatro"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları atan yaklaşık 100 kişilik bir grubun, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun konuşma yapacağı salona girmesine atıfta bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Kovanı patlamış arı gibi uçuşup etrafta vızıldayanların sürekli MHP’yi karalama, kara gösterme çabası bir defa insanlıkla bağdaşmaz. Davamız ucuz değildir, siyasi uyuşma ve uydulaşmanın son evresinde bulunan çapsızların mütecaviz tertiplerine karşı sahipsiz hiç değildir.

Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro. Dedim ya, ülkücü yaparsa yarım bırakmaz. Yine aynı görüşteyim, yine aynı noktadayım. Uyarıyorum, sabırları zorlamanın sonu iyi değildir.

Partimizle uzaktan yakından ilgisi, ilişkisi, bağı, bağlantısı olmayan kişilerin, ayağımıza dolaşıp tahrike yeltenmeleri kalleş bir kumpastır. Kimin ne düşüncesi varsa, kim neyi, nerede, nasıl savunacaksa; kanuni sınırlar dâhilinde yapabilecektir. Ancak bunlar MHP’den uzak durmalıdır. Yüzsüzlüğün âlemi yoktur. Utanmazlığa sığınıp fitne dümenini çevirmenin, rezilce yol almanın maliyeti çoktur, mazereti de zaten yoktur.”

Akşener’in toplantısında elektrik gerginliği

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in 11 Şubat’ta Çanakkale'de düzenlenen ‘Milli iradeye saygı’ isimli toplantısına, toplantının yapılacağı otelin yönetiminin son dakikada izin vermemesi üzerine gerginlik yaşanmıştı. Katılımcıların itirazları üzerine otel yönetiminin salonun elektriğini kestiği iddia edilmişti. Buna rağmen otele gelen Akşener, yaklaşık bin kişinin bulunduğu salonda karanlıkta konuşma yapmıştı.

Oğan’a kürsüde saldırı

MHP'den ihraç edilen muhalif vekillerden Sinan Oğan, 4 Mart’ta İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde kürsüde konuşurken saldırıya uğramıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Oğan'a yapılan saldırıya ilişkin soruya "Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz" cevabını vermişti.

Özdağ ve Halaçoğlu’na salon baskını

8 Mart’ta da Mersin Silifke’de “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları atan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun konuşma yapacağı salonu basmıştı.

Kaynak: Al Jazeera ve Twitter